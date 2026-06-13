Нейробиолог Ведунова объяснила, что причина уязвимости пожилых перед мошенниками кроется в особенностях работы мозга

Директор Института биологии и биомедицины ННГУ имени Лобачевского, доктор биологических наук Мария Ведунова в беседе с НИА «Нижний Новгород» рассказала, что причина уязвимости подростков и людей старшего возраста перед мошенниками кроется в особенностях работы мозга.

У детей и подростков мозг еще не завершил формирование, а у пожилых людей уже начинаются возрастные нейродегенеративные изменения. В обоих случаях страдает способность критически оценивать происходящее и просчитывать последствия решений.

Мозг человека окончательно формируется примерно к 21 году, но уже к 35 годам специалисты отмечают первые когнитивные изменения. С возрастом снижается скорость реакции и ослабевают механизмы, отвечающие за «торможение» — способность вовремя остановиться и не выбрать ошибочный вариант действий.