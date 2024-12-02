Нейробиолог Шошина: резинка на запястье поможет справиться с панической атакой

Человек сталкивается с паническими атаками, когда в реальности ему ничего не угрожает. В беседе с RT профессор Института когнитивных исследований СПбГУ, доктор биологических наук Ирина Шошина объяснила причину появления данного состояния.

По словам эксперта, чувства неконтролируемой тревоги связаны с резким выбросом дофамина в срединных структурах ствола головного мозга.

«Он определяет наши с вами базовые защитные реакции, страх — одна из них», — отметила ученый.

Говоря о способах самопомощи, нейробиолог рекомендовала прекратить концентрироваться на неприятных телесных ощущениях. Шошина посоветовала носить на запястье резинку и щелкать себя ею в начале приступа. Это поможет отвлечься от вегетативных ощущений и улучшить самочувствие.