Нейробиолог Шошина: резинка на запястье поможет справиться с панической атакой

Человек сталкивается с паническими атаками, когда в реальности ему ничего не угрожает. В беседе с RT профессор Института когнитивных исследований СПбГУ, доктор биологических наук Ирина Шошина объяснила причину появления данного состояния.
По словам эксперта, чувства неконтролируемой тревоги связаны с резким выбросом дофамина в срединных структурах ствола головного мозга.
«Он определяет наши с вами базовые защитные реакции, страх — одна из них», — отметила ученый.
Говоря о способах самопомощи, нейробиолог рекомендовала прекратить концентрироваться на неприятных телесных ощущениях. Шошина посоветовала носить на запястье резинку и щелкать себя ею в начале приступа. Это поможет отвлечься от вегетативных ощущений и улучшить самочувствие.
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