Нейробиолог Алипов: путешествия и спорт помогут сохранить мозговую активность
Ученые выяснили, что за последние 10 лет интеллектуальные способности людей снизились. Нейробиолог Владимир Алипов поделился методами «прокачки» мозга, передала «Вечерняя Москва».
По мнению специалиста, для поддержания мозговой активности важны крепкий сон, здоровое питание и физические нагрузки. Регулярные упражнения улучшают выносливость и снабжают мозг кислородом и питательными веществами. Кроме того, полезно социальное взаимодействие — участие в командных видах спорта, танцах или новые знакомства.
Путешествия, обучение и освоение новых навыков также стимулируют мозговую деятельность. Однако важно избегать перегрузки информацией. В таких случаях нейробиолог рекомендовал просто прогуляться. Ученый также отметил, что люди, занимающиеся музыкой в юности, имеют более высокие когнитивные способности в старости.