Нейробиолог Алипов: путешествия и спорт помогут сохранить мозговую активность

По мнению специалиста, для поддержания мозговой активности важны крепкий сон, здоровое питание и физические нагрузки. Регулярные упражнения улучшают выносливость и снабжают мозг кислородом и питательными веществами. Кроме того, полезно социальное взаимодействие — участие в командных видах спорта, танцах или новые знакомства.

Путешествия, обучение и освоение новых навыков также стимулируют мозговую деятельность. Однако важно избегать перегрузки информацией. В таких случаях нейробиолог рекомендовал просто прогуляться. Ученый также отметил, что люди, занимающиеся музыкой в юности, имеют более высокие когнитивные способности в старости.