Нейробиолог Алипов объяснил популярность коротких видео высоким уровнем стресса у современного общества

Нейробиолог и популяризатор науки Владимир Алипов обсудил в эфире радио «Комсомольская правда» недавние заявления ученых о влиянии частого просмотра короткого контента на мотивацию человека. Он отметил, что эта тема уже изучалась в ряде исследований, которые показали, что люди, склонные к просмотру такого контента, часто испытывают трудности с мотивацией в учебе, работе и других важных делах.

Алипов подчеркнул, что сам по себе контент не несет ответственности за снижение мотивации. Здоровый человек, по его мнению, сможет спокойно смотреть короткие видео, например, в TikTok, и выйти из этого опыта без потери способности концентрироваться, запоминать информацию или говорить. Эксперт утверждает, что дело скорее в людях, которые предрасположены к поиску мгновенных удовольствий и склонны потреблять быстрый контент.

Также Алипов указал на другую причину популярности подобного контента — чрезмерно высокий уровень стресса, с которым сталкивается современное общество.