Нейл-стилист Поторока: треснувший ноготь не стоит покрывать новым слоем лака

Сломанный или треснувший ноготь не нужно покрывать новым слоем лака или пытаться заклеить клеем. Об этом предупредила нейл-стилист и топ-мастер Маргарита Поторока в разговоре с «Москвой 24».
Эксперт не рекомендует создавать дополнительную нагрузку на поврежденный ноготь. Чтобы исправить ситуацию, надо подстричь или подпилить его как можно короче.
Если ногтевое ложе травмировано, следует обработать палец антисептиком и наклеить дышащий пластырь. Менять его нужно каждый день до заживления. Чтобы ногти восстановились быстрее, их надо увлажнять. Поторока советует наносить масло монарды два-три раза в день.
Также важно ограничить контакт с водой: поврежденная пластина размягчается и может начать гноиться. Если трещина болит и увеличивается, лучше обратиться к мастеру. А при признаках инфекции необходимо посетить врача.
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