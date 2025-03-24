Нейл-стилист Капля: горячий масляный маникюр поможет восстановить кожу рук

Нейл-стилист и инструктор по маникюру и педикюру Анна Капля выделила три наиболее эффективные процедуры для ухода за руками. Об этом сообщила « Москва 24 ».

Эксперт посоветовала обратить внимание на парафинотерапию.

«Теплый парафин, богатый маслами и воском, обволакивает руки, наполняя их влагой и витаминами. В результате кожа становится мягкой, гладкой и заметно более упругой», — пояснила специалист.

По ее словам, для сухой и потрескавшейся кожи также идеально подходит горячий масляный маникюр. Процедура начинается с погружения рук в теплое масло с витаминами А и Е. Средство глубоко проникает в кожу, питая ее и восстанавливая поврежденные участки.