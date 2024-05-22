Нейл-мастер Карпинская: френч и избыточность в дизайне не подходят для коротких ногтей
Нейл-мастер и преподаватель соответствующих курсов Марина Карпинская перечислила разновидности маникюра, которые не подходят для коротких ногтей. Слова эксперта опубликовала «Москва 24».
В данном случае неудачным вариантом станет френч, отметила специалист. Французский маникюр способен зрительно укоротить ногтевую пластину. То же самое касается покрытия светлых оттенков.
Карпинская посоветовала также избегать избыточности в дизайне. При большом количестве деталей маникюр на коротких ногтях будет смотреться грубо.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте