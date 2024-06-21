Нейл-мастер Голубова рассказала, что слишком зауженный овал портит вид френча

Френч остается бессмертной классикой покрытий для ногтей, однако есть ошибки, которые портят его внешний вид. Об этом «Москве 24» рассказала руководитель школы маникюра Юлия Голубкова.

По ее словам, одна из таких ошибок — это слишком узкий овал. Кроме того, портит впечатление от маникюра и излишне ровная «улыбка».

«При прорисовке французского маникюра одна из основных ошибок связана с неправильным опилом формы», — отметила эксперт.

Юлия Голубкова добавила, что также стоит следить, чтобы не было слишком большого количества лака. В противном случае появляется резкая граница на ногте, что делает покрытие неопрятным.