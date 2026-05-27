Неисполнение предписания послужило основанием для привлечения к административной ответственности

Поводом к возбуждению дела послужил факт неисполнения предписания, выданного Управлением по итогам рассмотрения дела о нарушении Закона о рекламе, возбужденного на основании обращения заявителя о поступлении ему входящего сообщения с рекламой услуг по уборке без его предварительного согласия на получение рекламы.

Согласно части 2.4 статьи 19.5 КоАП невыполнение в установленный срок законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, его территориального органа о прекращении нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе или законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, его территориального органа об отмене либо изменении противоречащего законодательству Российской Федерации о рекламе акта федерального органа исполнительной власти, акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или акта органа местного самоуправления – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двенадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.