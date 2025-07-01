Нехватку жилья в России назвали основной причиной высоких цен на недвижимость

Сейчас жилье в России имеет высокую стоимость. Возможен ли обвал цен в ближайшем будущем? Этот вопрос сайт KP.RU обсудил с заведующим кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета Александром Цыгановым.

По мнению эксперта, одним из факторов, подстегнувших рост спроса и цен на жилье, стала массовая льготная ипотека. Несмотря на то что эта программа была прекращена, другие факторы, влияющие на рынок недвижимости, остались в силе.

Нехватка жилья — основная причина высоких цен, утверждает Цыганов. «Квартирный вопрос» до сих пор актуален для многих семей в России. Как только появляются финансовые возможности, спрос на недвижимость возрастает, что ведет к росту цен.

Экономист отмечает, что не стоит ожидать значительного снижения цен на жилье в крупных городах, включая Москву и Санкт-Петербург. На качественное и удобно расположенное жилье (как в новостройках, так и на вторичном рынке) в ближайшее время, скорее всего, будет рост цен, сопоставимый с инфляцией или чуть меньше.

Снижение цен на 5–15% возможно только в случае, если у квартиры есть существенные недостатки: неудачная локация, плохая планировка или моральный износ. Даже в Москве сейчас можно купить квартиру с хорошей скидкой, если она не соответствует современным требованиям.