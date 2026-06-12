Новаку доложили о работе по максимальной загрузке НПЗ

Представители нефтяных компаний на совещании с вице-премьером Александром Новаком рассказали о комплексе мер, предпринимаемых для максимальной загрузки производственных мощностей НПЗ для удовлетворения внутреннего рынка.Об этом написали на сайте правительства.

На совещании обсуждали вопросы обеспечения потребителей бензином и дизельным топливом, а также ценовую динамику на нефтепродукты. Новак поручил нефтяникам спрогнозировать возможные варианты развития ситуации на топливном рынке по регионам. По мнению правительства, это повысит качество мониторинга и позволит принимать превентивные меры.

«Все действующие механизмы должны быть настроены таким образом, чтобы обеспечивать стабильность поставок и сбалансированный уровень цен для всех участников рынка», — заявил Новак.

В начале лета в некоторых регионах возникли проблемы с бензином. В Крыму с 4 июня на несколько дней ввели полное ограничение продажи бензина за наличный расчет.