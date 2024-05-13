Нефтегазовые доходы бюджета России с начала года выросли на 82,2% | 360°

13 мая 2024, 14:46
Нефтегазовые доходы бюджета России с начала года выросли на 82,2%
Минфин России: нефтегазовые доходы бюджета выросли до 4,157 триллиона рублей
Нефтегазовые доходы бюджета России выросли на 82,2% — до 4,157 триллиона рублей — с января по апрель 2024 года. Одной из причин стал рост цен на российскую нефть, сообщили в пресс-службе Минфина России.
«Нефтегазовые доходы составили 4157 миллиарда рублей, превысив показатели аналогичного периода предыдущего года», — указано на сайте ведомства.
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В следующие месяцы ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым уровнем. Ненефтегазовые доходы увеличились на 36,8%.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что появились предпосылки к росту поступлений в ближайшие шесть лет. Глава государства призвал придерживаться консервативного подхода к планированию госбюджета, а также поручил сконцентрировать внимание на социальной сфере, поддержке семей, развитии территорий.
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