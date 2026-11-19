Пациентам с мочекаменной болезнью не нужно отказываться от соли и продуктов с кальцием. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал заведующий консультативно-диагностическим нефрологическим отделением 52 ГКБ Владимир Виноградов.

По словам специалиста, делать это категорически нельзя. Механизм защиты заключается в том, что кальций в кишечнике связывает оксалаты. Это соединение позволяет вредным веществам выводиться через кишечник, минуя мочевыделительную систему.

Виноградов подчеркнул, что если оксалаты начинают выводиться избыточно с мочой, риск формирования новых камней значительно возрастает. Поэтому молочные продукты должны оставаться в рационе пациентов.