Неделю любви к питомцам запустили в соцсетях ко Дню бездомных животных

Социальная сеть Likee, благотворительный проект «Добролап» и приюты объединились ради совместной кампании ко Дню бездомных животных. Цель — не только помочь питомцам обрести хозяев, но и популяризировать ответственное отношение к домашним любимцам.

В рамках кампании, получившей название «Неделя любви к питомцам», музыкант Женяша Ларионова записала эксклюзивный трек «Я тебя заберу», который становится главной темой к счастливым историям. Поучаствовали в акции и другие популярные блогеры, которые сняли проморолики с животными.

Завершится кампания 23 и 24 августа фестивалем в Измайловском парке. Гостей ждут интерактивные зоны, музыкальные выступления, семейные активности, а главное — возможность лично познакомиться с питомцами из приютов, узнать, как можно им помочь, и при желании подать заявку на усыновление.

«Вместе с #ПитомецРядом мы показываем, как технологии и креативность могут делать добро: помогать животным обрести дом, вдохновлять на заботу и создавать теплые истории», — подчеркнул операционный директор соцсети по СНГ Джаклин Ван.