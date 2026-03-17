Неделя карьеры в ГУАП собрала более 300 студентов

В Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения прошла неделя карьеры, которая началась 10 марта и завершилась 13 числа ярмаркой вакансий. За это время студенты приняли участие в мастер-классах, деловых играх и встречах с представителями различных компаний, сообщил сайт Neva.Today .

Организаторы недели уделили особое внимание прикладным вопросам, связанным с выходом на рынок труда. Участникам рассказали, как правильно составлять резюме, презентовать свой опыт и на что работодатели обращают внимание в первую очередь.

Неделя карьеры началась с мастер-класса от Центра занятости населения. На встрече студенты разобрали структуру резюме, обсудили типичные ошибки соискателей и узнали, как представить информацию о себе так, чтобы работодатель мог быстро оценить опыт, компетенции и мотивацию кандидата.

Отдельный блок программы посвятили продукт-менеджменту. Спикером выступил руководитель филиала IT-компании «НОРБИТ» Роман Швец. Он рассказал студентам о работе продакт-менеджера, формировании идеи продукта и важности учета запросов пользователей при разработке. После теоретической части участники разделились на группы, предложили собственные бизнес-проекты и представили их в формате питч-сессии.

Финалом недели стала ярмарка вакансий для студентов технических и IT-специальностей. В ней участвовали 20 компаний-партнеров университета, среди которых были ООО «НТЦ ПРОТЕЙ», ООО «НОРБИТ», АО «Нэксайн» (Nexign), АО «Силовые Машины» и другие. Студенты могли задать вопросы о стажировках, практике и этапах отбора, а также оставить резюме.

По словам руководителя направления по работе с вузами и привлечению талантов компании Nexign Ирины Никулиной, представители компании отвечали на вопросы о вакансиях, этапах отбора и деталях приема на работу. Она также отметила, что многие студенты пришли подготовленными и заранее изучили доступные предложения.