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    Небольшое похолодание придет в Нижний Новгород в выходные

    В Нижнем Новгороде в выходные, 26 и 27 сентября, ожидается небольшое похолодание. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на сервис «Яндекс Погода».

    В субботу, 26 сентября, дневная температура воздуха составит +15…+17 градусов. В утренние часы вероятен небольшой дождь.

    В воскресенье, 27 сентября, осадков не прогнозируют, однако весь день будет пасмурно. Столбики термометров поднимутся до +16 градусов днем и опустятся до +14 градусов вечером.