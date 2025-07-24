Небольшие дожди пройдут в Тюменской области 24 июля

В Тюменской области 24 июля установится теплый и мягкий климат с небольшим количеством облаков. Средняя дневная температура составит от +21 до +25 градусов, ночью воздух охладится до +13...+17 градусов, написал сайт nashgorod.ru .

Утро начнется с мягкой погоды, температура приблизится к +15 градусам, а днем столбики термометров достигнут пиковых значений, близких к +23 градусам. Вечером возможно кратковременное охлаждение до +17 градусов, а ближе к ночи могут пройти редкие осадки.

Ветер в регионе будет слабым, юго-восточным направлением, с максимальной скоростью до 12 метров в секунду, особенно это относится к отдельным городам.

Атмосферное давление останется стабильным, близким к нормальной величине. Продолжительность светлого времени суток составит около 17 часов, с восходом солнца в 4 часа 20 минут и заходом в 21 час 7 минут.