Не закапывайте в землю. Как помочь человеку при ударе молнии

Если в человека попала молния, то его нельзя закапывать в землю. Если сохранились хоть какие-то признаки жизни, то пострадавшего нужно напоить чаем с сахаром и солью. Человеку в такой момент требуется глюкоза, рассказал в беседе с ведущей 360.ru Ксенией Жеребцовой врач-терапевт Андрей Звонков.

«До сих пор существует такое мнение, что если человека поразила молния, [то его надо закопать в землю]. В сельской местности, например, могут сразу откопать ямку и погрузить, чтобы снять заряд. В общем, это глупость», — заявил медик.

Он добавил, что пострадавшего необходимо как можно быстрее начать лечить. Если человек не погиб сразу, то есть шанс, что он выживет.

«У него произошли довольно серьезные электролитные изменения в составе крови, в составе организма, в межклеточном пространстве, поэтому, конечно, надо сразу как можно скорее госпитализировать», — подчеркнул Звонков.

Если есть возможность реанимировать человека на месте, то нужно это сделать. Для этого применяют искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

«Нужно дать теплое питье, сладкое. Организму очень нужна в этот момент глюкоза. Ему очень не хватает в этот момент именно сахара, и можно немного подсолить жидкость», — пояснил врач.

Чтобы привести человека в чувство, можно дать ему понюхать нашатырный спирт. Но первым делом нужно обязательно позвонить в скорую, заключил Звонков.