«Не может вибратор использовать». Депутаты Карелии обсудили проблему часов тишины

В карельском парламенте обсудили запрет на шумные строительные вибраторы и разрешенные часы работы с ними. Попавший в Сеть отрывок заседания стал объектом шуток среди местного населения, сообщил Telegram-канал «Подъем» .

Заксобрание Карелии рассмотрело законопроект о дневных часах тишины, предусматривающий запрет на шумные виды работ по ремонту и строительству в многоквартирных домах в будни с 13 до 15 часов и с 19 до 22 часов, а в праздники и выходные — с 8 до 22 часов.

Местный депутат Сергей Андруневич раскритиковал идею, отметив, что тогда у местных жителей не останется времени на применение вибратора и других строительных инструментов.

«Человек приходит с работы в 19 часов и ничего не может сделать: вибратор использовать, перфоратор, дрель и так далее. Если кто-то музыку включает громко, громкая музыка — пожалуйста, а включить дрель почему-то в квартире нельзя», — сказал он.

На этих словах коллега депутата Евгений Ульянов заулыбался и закрыл руками лицо. В сети речь политика вызвала шутки и бурное обсуждение.

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