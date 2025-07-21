НБКИ сообщило о снижении доли отказов по заявкам на автокредиты до 82%

В июне уровень отказов по заявкам на автокредиты упал на 2,6 процентных пункта по сравнению с маем, составив 82,2%. Об этом сообщили « Известия » со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Наиболее высокие уровни отказов в июне отмечены в Красноярском крае (86%), Кемеровской области (84,4%), Новосибирской области (83,9%) и Подмосковье (83,5%). Самые низкие — в Татарстане (76,3%), Нижегородской области (77,2%), Воронежской области (77,3%) и Самарской области (78,1%). В Москве и Санкт-Петербурге показатель составил 81,8% и 78,8% соответственно.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков рассказал, что уменьшение доли отказов объясняется вниманием банков к накопленному отложенному спросу на кредиты, а также снижением ключевой ставки Банка России.