Названы самые дешевые блюда в столовой Совфеда

Самый дешевый обед в столовой Совета Федерации на улице Большая Дмитровка обойдется в 105 рублей. Средняя стоимость супа составит 150 рублей, второго блюда — на 100 рублей дороже, сообщило РИА «Новости» .

На первое ради экономии можно выбрать бульон куриный с яйцом за 120 рублей. За щи из квашеной капусты придется отдать 140 рублей, уху с судаком — 190 рублей.

Вторые блюда в столовой Совфеда гораздо дороже первых. Например, жареная курица по-испански стоит 235 рублей, запеченная свинина по-французски — 250 рублей, азу по-татарски — 295 рублей. Дешевле пообедать гарниром. Порция риса обойдется в 105 рублей, картофельного пюре — в 115 рублей, перлотто с овощами — 125 рублей.

Салат из кальмаров по-каталонски и «Нептун» из кальмаров с крабовыми палочками стоят по 155 рублей, из морской и пекинской капусты — 135 рублей. Пакетированный чай можно заказать всего за 15 рублей, чашку капучино — за 125 рублей.

Многие россияне предпочитают обходить заведения общепита стороной. «Известия» сообщили, что 60% участников опроса фонда «Закон и здоровье» пожаловались на антисанитарию в закусочных и столовых, 20% получали там отравление или аллергию.