Названы профессии с максимальным ростом зарплат

РБК: водители и промоутеры стали лидерами по росту зарплат в России

Вакансии промоутера, водителя и специалиста техподдержки лидируют по росту зарплат. Об этом сообщил РБК со ссылкой на исследование hh.ru.

Средний заработок водителей за первые полгода вырос с 76,4 до 125,4 тысячи рублей (64%), по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Зарплата промоутера поднялась на 63%. Начальники отдела аналитики получают 160,5 тысячи рублей. Прирост составил около 46%. Зарплата бортпроводник выросла с 70 до 100 тысяч.

На треть увеличились предложения по зарплатам по вакансиям аудиторов, разнорабочих, и электромонтажников.

Во ВНИИ труда Минтруда уточнили, что подобный тренд сохранится в ближайшие пять лет.

«Мы видим устойчивый рост [спроса] на высококвалифицированных специалистов рабочих специальностей, а также на инженерные кадры в большинстве отраслей и сфер деятельности», — подчеркнули в министерстве.

По данным «Работа.ру», около 47% российских компаний увеличили зарплаты сотрудникам в первом квартале 2024 года. Еще 36% организаций планировали дальше поднимать оклады во втором квартале.