Названы ошибки при выращивании рассады в домашних условиях

Агроном Терентьев: не оставляйте рассаду в тепле без света, чтобы не вытянулась

Причиной многих проблем с рассадой становятся ошибки самих огородников, причем главная из них — оставление всходов в тепле и без света. Об этом в беседе с aif.ru рассказал агроном Денис Терентьев.

«Самая распространенная ошибка — оставить всходы в тепле. Мы держим рассаду возле батареи или в самой теплой комнате, а света при этом катастрофически не хватает», — отметил он.

Растение начинает расти в тепле, но при дефиците света нарушается процесс фотосинтеза, и оно начинает вытягиваться, ткани формируются слабыми. По этой причине следует снизить температуру при появлении первых ростков, чтобы стебель стал плотным.

Агроном добавил, что важно не забывать и про досветку, лампу следует расположить ближе к верхушкам. Кроме того, могут возникнуть проблемы и при избыточной влаге. При частых поливах хуже развиваются корни, а стебель опять же становится мягким и рыхлым.

Не стоит забывать и про сроки посева, ориентироваться следует на возраст рассады. Растение к моменту высадки должно иметь развитую корневую систему и находиться в фазе активного роста, но не быть переросшей.

Терентьев подытожил, что «крепкая рассада — это не ускоренный рост, а правильный старт».

