Названы ошибки при выборе стиральной машины, которые допускают чаще всего

При выборе стиральной машины покупатели часто ориентируются только на внешний вид, количество программ и цену. Однако стиральная машина приобретается на несколько лет, поэтому важно учитывать и другие параметры, пишет Ura.ru .

Перед покупкой стиральной машины нужно точно измерить место установки, оставив зазоры для шлангов и вибрации. Для фронтальных моделей оставляют место для дверцы, для вертикальных — доступ к крышке.

Объем загрузки определяет массу сухого белья за цикл. Маленькая машина заставит стирать чаще, а слишком большая может быть невыгодна. Расход воды и электричества сравнивают только у моделей с одинаковой загрузкой.

В России классы энергоэффективности маркируются от A+++ до D. Класс A+++ наиболее экономичен, но фактический расход в инструкции важнее буквенного обозначения. Сравнивать российские классы с европейской шкалой нельзя из-за разных методик оценки.

При выборе учитывают уровень шума, загрузку и длину шлангов. Большое количество программ не гарантирует качества, а в стирально-сушильных комплексах масса белья при сушке обычно ниже, чем при стирке. У консультанта стоит уточнить требования к розетке и защиту от протечек.