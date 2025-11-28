Названы финалисты V Юбилейной Российской национальной премии в сфере креативных индустрий

«Мы хотим поговорить с теми, кто будет на торжественной церемонии, кто все эти пять лет шел с нами. Это будет что-то торжественное и теплое», — рассказала Марина Монгуш, президент АНО «Креативная экономика».

Среди лидеров — конкурс «Интервидение», сериал «Подслушано в Рыбинске», Всероссийский паблик-арт фестиваль «СМЕНА», ИИ-помощник «ГигаЧат» и Парижская неделя моды в Челябинской области.

Плюс появилось несколько новых номинаций, в числе которых специальная — «Молодые профессионалы» от Таврида.АРТ.

Замначальника управления президента по общественным проектам Александр Журавский напомнил, что премия родилась пять лет назад при поддержке Сергея Кириенко и стала катализатором закона о креативных индустриях. За это время подано больше 6000 заявок, сформировано мощное профессиональное сообщество. Победителей назовут 1 декабря в 19:00 в Зарядье. Церемония будет теплой, в духе уютного квартирника. Выступит петербургская группа «Супермотив», а Олег Аккуратов станет музыкальным ведущим.

