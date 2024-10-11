Назван срок завершения работ развязки трассы М-1 с дорогой А-108 в Подмосковье

Хуснуллин: строительство развязки на М-1 с дорогой А-108 завершат в 2025 году

Строительство транспортной развязки на пересечении трассы М-1 «Беларусь» с дорогой А-108 «Московское большое кольцо» планируют завершить в 2025 году. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, его слова привела пресс-служба кабмина.

По его словам, на данный момент общая готовность объекта составляет около 50%. После завершения строительства развязки увеличится пропускной способности М-1 и А-108 за счет исключения светофорного регулирования и разделения транспортных потоков на разные уровни.

«Это значительно увеличит скорость движения автомобилистов и повысит уровень их безопасности и комфорта при поездках, улучшит транспортную доступность территорий. Здесь уже положили свыше 83 тысяч квадратных метров асфальтобетона. Часть работ на объекте уже полностью завершена», — сказал Хуснуллин.

Завершение строительства развязки планируется в 2025 году.

Ранее стало известно, что участок трассы А-108 в районе Серпухова расширили до четырех полос.