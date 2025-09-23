«Назвались груздями — лезьте в короб». Итоги выборов в Воронежской области вызвали скандал

Итоги выборов в Воронежской области, где внук экс-губернатора региона Ивана Шабанова Владислав Новомлинский стал депутатом вместо ветерана СВО Владимира Евсюкова, вызвали негодование в Сети. Высказался на эту тему и автор Telegram-канала «Воевода вещает».

«Вам всем Верховный сказал прямо: „Будет наша смена“. В Воронеже решили забить на слова Владимира Владимировича? Чем запугали ветерана? Купили?» — возмутился Воевода.

Там же он выразил уверенность, что в случившемся должна разобраться прокуратура, и призвал военных, которые решили пойти в политику, выполнять те обязательства, которые они взяли на себя.

«Товарищи! Назвались груздями — полезайте в короб», — добавил блогер.