Навигация скоростных судов «Водолет» в Нижнем Новгороде завершится 18 октября

Компания «Водолет» планирует завершить сезон навигации скоростных пассажирских судов «Валдай 45Р» и «Метеор 120Р» 18 октября. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на перевозчика.

При этом работу «Валдая 45Р» на линии между Нижним Новгородом и Бором могут продлить до конца октября — начала ноября в зависимости от погодных условий.

Сейчас «Метеор 120Р» уже прекратил рейсы в Казань, Кострому, Ярославль, Тверь и ряд других городов. «Валдай 45Р» перестал ходить в Дзержинск, Павлово, Чулково, Чкаловск и Юрино. Также завершены прогулочные программы «Обзорная речная прогулка» и «Шуховская башня на Оке».