Навигация по рекам Татарстана возобновится 24 апреля

В Татарстане 24 апреля возобновится речная навигация. Первый рейс отправится из порта Казани в Верхний Услон, а скоростное судно начнет ходить с 30 апреля по маршруту в Болгар и Тетюши. Об этом сообщил сайт inkazan.ru.
Также планируется возобновить навигацию с Ульяновской областью, что откроет новые возможности для туристов. Путешествия между Татарстаном, Ульяновской областью и Чувашской республикой позволят совершать мультимодальные поездки с посещением нескольких городов за одно путешествие.
