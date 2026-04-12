Навигация по рекам Татарстана возобновится 24 апреля

В Татарстане 24 апреля возобновится речная навигация. Первый рейс отправится из порта Казани в Верхний Услон, а скоростное судно начнет ходить с 30 апреля по маршруту в Болгар и Тетюши. Об этом сообщил сайт inkazan.ru.