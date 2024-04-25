«Навигатор Карьеры»: 45% российских студентов работают параллельно с учебой | 360°

Общество 25 апреля 2024, 12:42 «Навигатор Карьеры»: 45% российских студентов работают параллельно с учебой

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Почти половина российских студентов колледжей и вузов работают параллельно с учебой. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на результаты исследования Maximum Education и форума «Навигатор Карьеры».

Среди них 31% удалось трудоустроиться с помощью сервисов по поиску вакансий, 25% — с помощью знакомых. Еще 39% обучающихся пока не нашли работу, но посвящают этому все свободное время, сообщил сайт kp.ru.

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Большинство студентов заявили, что рассчитывают после окончания университета зарабатывать как минимум 100 тысяч рублей в месяц.