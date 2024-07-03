Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд рассказал, что на юге России наблюдаются аномальные изменения температуры

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что на юге страны специалисты наблюдают аномальные изменения температуры.

По его словам, жара превысила рекорды, установленные более ста лет назад. Например, в Астраханской области столбики термометров показывают до +40 градусов. Такие высокие температуры не фиксируются даже в Египте и Турции.

Вильфанд объяснил аномальную погоду тем, что над Россией образовался антициклон, который не пропускает воздух с Атлантики. Солнце буквально «прожаривает» поверхность земли, поскольку нет никого облакообразования.