Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд рассказал, что на юге России наблюдаются аномальные изменения температуры

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с телеканалом «Звезда»рассказал, что на юге страны специалисты наблюдают аномальные изменения температуры.

По его словам, жара превысила рекорды, установленные более ста лет назад. Например, в Астраханской области столбики термометров показывают до +40 градусов. Такие высокие температуры не фиксируются даже в Египте и Турции.

Вильфанд объяснил аномальную погоду тем, что над Россией образовался антициклон, который не пропускает воздух с Атлантики. Солнце буквально «прожаривает» поверхность земли, поскольку нет никого облакообразования.

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