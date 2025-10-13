Научный автоцентр появится в Нижнем Новгороде

Минстрой Нижегородской области разрешил строительство научного автоцентра. Он будет находится в Автозаводском районе административного центра региона. Проект разделили на четыре этапа, сообщило НИА «Нижний Новгород» .

Первый завершат к 2028 году, построив научный центр и подготовив территорию. Второй этап предполагает создание диагностического центра к 2033 году.

Третий этап, реализуемый до 2036-го, включит возведение административного комплекса и станции техобслуживания. Завершит стройку реконструкция дорожной сети района. В рамках этой программы обновят общественные пространства, построят тротуары и велодорожки. Инвестором проекта выступила компания «Автория».