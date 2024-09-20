Nature Human Behaviour: ученые опровергли теорию о влиянии одиночества на заболевания органов

Группа медицинских исследователей из Больницы мозга при Гуанчжоуском медицинском университете, совместно с коллегами из Третьей больницы Университета Сунь Ятсена, Народной больницы провинции Гуандун и Тулейнского университета в США, опровергла утверждение о том, что одиночество является основной причиной различных заболеваний органов. Исследование было опубликовано в журнале Nature Human Behaviour, сообщил сайт infox.ru .

Ученые провели анализ данных пациентов, чтобы выяснить связь между состоянием одиночества и различными заболеваниями. Результаты показали, что отсутствие круга общения действительно может отрицательно сказываться на психическом здоровье, провоцируя депрессию, повышенную тревожность и нарушения сна.



Тем не менее, для некоторых заболеваний, которые ранее связывались с одиночеством, таких как гипертония и расстройства пищеварительной системы, было обнаружено, что имеются другие возможные причины, способствующие их развитию, более вероятные, чем уединенный образ жизни.