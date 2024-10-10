Национальный центр «Россия» выпустит серию ток-шоу о будущем страны

Национальный центр «Россия» запускает серию ток-шоу о будущем страны под названием «Открытые диалоги: 100 вопросов о будущем России». В ток-шоу примут участие вице-премьеры и профильные министры, отвечающие за национальные цели развития.

До конца 2024 года в программе будут участвовать Марат Хуснуллин, Дмитрий Патрушев, Александр Новак и другие высокопоставленные лица. Все желающие смогут задать вопросы через портал центра, кол-центр или по видеосвязи. Шоу будет транслироваться на ТВ, сайте и в социальных сетях Национального центра.

Гендиректор АНО «Дирекция Выставки достижений „Россия“» Наталья Виртуозова отметила, что ток-шоу откроет диалог о том, как будут достигаться национальные цели в ближайшие годы.

«Наступило время создавать будущее, и мы приглашаем всех принять в этом участие. Национальные цели развития России — это те направления работы государства, которые определил президент Владимир Путин в интересах каждого человека», — подчеркнула она.

Напомним, с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года в Москве проходила выставка-форум «Россия», которую посетили более 18,5 миллиона человек. Впоследствии по распоряжению президента создан Национальный центр «Россия» для постоянной демонстрации достижений страны. Так, с 4 по 6 ноября в центре пройдет симпозиум «Создавая будущее» с участием ученых, футурологов и представителей власти.