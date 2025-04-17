Национальный союз свиноводов: цены на свинину повышаются на 6-8% в конце весны

Свинина остается самым популярным мясом для приготовления шашлыков в России. Рост цен на свинину в магазинах традиционно начинается в конце апреля с наступлением сезона пикников, рассказал генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев в интервью URA.RU .

Цены на свинину повышаются на 6-8% в конце весны из-за увеличения спроса. Следует учесть, что зимой, начиная с января, цены обычно снижаются из-за падения объемов продаж. Январь знаменуется праздниками и каникулами, когда потребители отдыхают и тратят деньги на развлечения и застолье. Далее следует Великий пост, когда многие ограничивают потребление мяса. В 2023 году к концу марта свинина подешевела на 5% по сравнению с ценами января.

С окончанием Великого поста, которое выпадает на ночь с 19 на 20 апреля, потребители начинают готовиться к открытию сезона пикников, повышая спрос на мясо. Соответственно, цены начинают постепенно возвращаться к среднегодовым значениям.