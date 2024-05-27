Национальное фитнес-сообщество: Россия пока не наладила выпуск кардиотренажеров

В России пока не удалось наладить выпуск кардиотренажеров. Национальное фитнес-сообщество намерено попросить поддержи производства российского спортоборудования со стороны правительства РФ и Министерства спорта. Об этом сообщил сайт NEWS.ru.

Как рассказала глава организации Елена Силина, на фоне введенных Западом санкций российский рынок покинули 10 из 50 крупных поставщиков инвентаря. Проблема в том, что отечественные профильные компании в основном специализируются на силовом оборудовании.

Российские производители готовы заняться замещением импорта, но им нужна поддержка со стороны государства, добавила Силина.

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