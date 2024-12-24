Национальное фитнес-сообщество: 52% россиян придерживаются принципов ЗОЖ

Более половины посетителей спортивных клубов всегда придерживаются здорового образа жизни. Об этом NEWS.ru сообщила глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина, ссылаясь на исследование организации.

Исследование показало рост интереса к здоровому образу жизни среди жителей России. Опрос выявил, что 52% респондентов регулярно придерживаются принципов ЗОЖ, 37% периодически следуют этим принципам, а 11% не принимают их. Силина подчеркнула, что женщины активнее занимаются спортом, следят за питанием и отказываются от вредных привычек, чем мужчины.

Она также сообщила, что 32% респондентов оценивают свое здоровье как хорошее, 51% — как удовлетворительное, а 17% — как слабое. Данные указывают на повышение осведомленности населения о значении физической активности и улучшении качества жизни.

В опросе приняли участие 115 тысяч человек из более чем трех тысяч учреждений в 85 регионах России.