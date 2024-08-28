Национальная ассоциация блогеров: стандартизация образовательного контента блогеров сыграет на пользу покупателям

Президент Национальной ассоциации блогеров России Ольга Берек в беседе с ИА НСН поддержала предложение Рособрнадзора обязать блогеров создавать курсы в соответствии с государственными стандартами образования.

По ее словам, стандартизация образовательного контента сыграет на пользу покупателям блогерского продукта. При этом Берек добавила, что блогерам придется преодолевать некоторые трудности, чтобы продать качественный контент.

«Многие медицинские блоги ведут диетологи, нутрициологи, не дай Бог, те, кто рекомендует лечиться лопухами от рака, — все это надо приводить в порядок», — пояснила свою точку зрения собеседница агентства.

Берек отметила, что пока не понимает, как реализовать данную инициативу, но если она все же будет воплощена в жизнь, то покупатели продуктов останутся довольными.

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