National Geographic: системные опоздания у взрослых связаны с полихроничностью и уровнем сознательности

Исследования поведения выявили, что привычка опаздывать формируется под влиянием психологических и биологических факторов. Специалисты выделили несколько основных причин непунктуальности. О них сообщил сайт «Известия» со ссылкой на журнал National Geographic.

Одной из самых распространенных причин является ошибка планирования — тенденция недооценивать время, необходимое для выполнения задач. Также влияет уровень сознательности. Психотерапевт Джеральдин Жоаким пояснила, что высокая сознательность связана с самодисциплиной и организованностью, тогда как низкая ведет к ухудшению контроля времени.

Еще один фактор — полихроничность, привычка делать несколько дел одновременно. Это уменьшает внимание к расписанию и часто встречается в культурах, где социальные взаимодействия ценятся выше строгого соблюдения времени.

Хронотип также играет роль. Люди с поздним ритмом засыпания испытывают сложности с ранними подъемами, что приводит к расхождению биологических и социальных часов и увеличивает вероятность опозданий.

Специалисты отмечают, что улучшение пунктуальности возможно при корректировке поведения: от увеличения временных буферов до использования напоминаний. Психолог Полин Уоллин подчеркнула, что пунктуальность действует как «социальный контракт».