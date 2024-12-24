Наталья Касперская: использование биометрии несет больше рисков, чем преимуществ

Председатель Ассоциации разработчиков программных продуктов Наталья Касперская в беседе с телеканалом «Звезда» поделилась мнением о биометрических данных в контексте информационной безопасности.
Касперская заявила, что широкое применение биометрии связано с большим количеством рисков, нежели с преимуществами. По ее словам, биометрические данные могут быть похищены и использованы для создания фальшивой личности. С помощью такой ложной личности можно осуществлять финансовые транзакции или взаимодействовать с другими людьми.
Другой аспект проблемы безопасности связан с использованием дипфейков. Дипфейки представляют собой высокоточные цифровые копии людей, создаваемые с помощью систем искусственного интеллекта. Собеседница подчеркнула, что пока не ясно, каким образом можно противостоять этому вызову.
Москвич застрелил друга и сжег тело в автомобиле на трассе в Подмосковье
Прощальный удар Байдена. США захотели ввести новые санкции против России
Обвиняемый в покушении на жительницу Сочи заявил, что не планировал ее убивать
Подмосковное министерство напомнило о штрафах за незаконный сброс отходов
Тренера по карате Бориса Скрипачева из Мытищ признали лучшим в России
Суд отправил под стражу искалечившего жительницу Сочи мужчину
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте