Насыщенные и сложные оттенки стали трендом маникюра в сентябре

В сентябре предпочтения в маникюре меняются: насыщенные и неожиданные оттенки приходят на смену ярким летним цветам. Эксперты выделили 11 оттенков, которые стали символом стильного перехода к осени, сообщил Peterburg2 .

Среди фаворитов — глубокий сапфир, томатный, «грязный мартини» и кремовый oat milk. Эти оттенки отражают стремление к более зрелому и утонченному стилю.

По мнению международного судьи и основателя студии Slynko Beauty Bloom Марины Слынко, глубокий красный цвет идеально вписывается в переходный сезон. Он не такой тяжелый, как бордо, но уже не летний. Томатный с оранжевым подтоном добавляет тепла и хорошо сочетается с карамельными и золотистыми аксессуарами.

Тем, кто не готов к ярким оттенкам, эксперты советуют обратить внимание на мягкие и сложные цвета, такие как dusty plum с серо-коричневым подтоном, утренний голубой morning mist и кремовый oat milk. Эти оттенки подчеркивают индивидуальность без лишней вычурности.

Особое внимание уделяется оттенкам, вдохновленным едой и напитками: dirty martini, suede brown, earl grey. Они выглядят уютно и небанально и легко вписываются в гардероб.

Не обошлось и без металлика: серебро в этом году стало самостоятельным трендом. Стилисты советуют носить его в сложных вариантах, например, с эффектом «бархатного» покрытия или в сочетании с нейтральной базой.