Настоятельница Воскресенского Новодевичьего монастыря София поделилась мыслями о духовном состоянии мира

В рамках видеопроекта «Продолжаем разговор» настоятельница Воскресенского Новодевичьего монастыря матушка София поделилась размышлениями о своей жизни и духовном состоянии мира. Об этом написал «Петербургский дневник» .

По ее словам, день настоятельницы, как и любой другой монахини, полностью выстроен вокруг молитвы: он начинается в пять утра с келейного правила, продолжается общей утренней молитвой и Божественной литургией до девяти часов, после чего труды и послушания также проходят в молитвенном состоянии, а вечер завершается уставным богослужением и вновь переходит в личную молитву.

Говоря о глубоком духовном кризисе современного общества, который она метафорически назвала «закатом», матушка София отметила, что в отличие от мира, где уже наступили сумерки, в монастырях «нет заката», поскольку они стоят на «Божественной страже» как флагманы духовной борьбы. Помимо управления обителью, она находит время для преподавательской деятельности в Санкт-Петербургской духовной академии, что считает очень важным для передачи своего опыта будущим пастырям и для живого общения с молодежью — семинаристами, которым вскоре предстоит служить Церкви и народу.