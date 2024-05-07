Настоящие спасители. В чем преимущества работы курьером в Ozon? | 360°

Общество 07 мая 2024, 15:15 Настоящие спасители. В чем преимущества работы курьером в Ozon?

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Служба доставки стала неотъемлемой частью жизни человека, а курьеры — настоящими спасителями. Больше всего преимущество и важность этой профессии оценили во времена пандемии. Именно в этот период курьеры фактически выполняли весь функционал — от доставки продуктов и лекарств до предметов одежды и быта.

Сегодня работа курьером занимает второе место среди самых высокооплачиваемых специальностей. К примеру, в Москве и в области самые активные представители этой профессии могут заработать около 11 тысяч рублей за смену. В итоге за месяц полноценной работы получается около 200 тысяч.

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Среди преимуществ этой профессии — внушительный доход, гибкий график и перспективы роста. Начать работать в доставке может каждый, а вот продвижение по карьерной лестнице зависит уже от самого человека.

Еще три года назад Никита Снятков был обычным курьером. Однако сегодня он — руководитель целого склада Ozon fresh с командой в 200 человек. Изначально он устраивался в службу доставки для того, чтобы немного подзаработать, но вовремя разглядел открывшиеся перспективы.

Когда я работал курьером, открылось бизнес-направление Ozon fresh — доставка продуктов питания, и появилась вакансия супервайзер курьерской доставки. Я откликнулся. Меня приняли на эту должность. В течение четырех месяцев за счет полученного опыта от работы курьера наладил работу на объекте. Никита Снятков руководитель склада Ozon fresh

Работу в доставке часто выбирают из-за удобного графика. Курьер может выбрать сам, когда выйти на смену и сколько часов быть за рулем. Все просто: чем больше выполнил заказов, тем больше заработал.

«Доход год к году растет порядка 30% у курьеров, за счет того, что кучность заказов растет. В один маршрутный лист одному курьеру можем отдать большое количество заказов», — пояснил Снятков.

Раз в полгода у сотрудников компании проходит так называемое ревью — оценка достижений за полгода. На их основании компания может сделать более интересное предложение. Так произошло и в ситуации с Никитой. Сейчас он планирует стать руководителем сразу нескольких складов. Это еще раз доказывает то, что в службе доставки — все разные. Важно лишь одно — желание развиваться.

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