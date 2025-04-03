«Настоящая катастрофа». Поможет ли налоговый вычет на свадьбу снизить число разводов

Идея возвращать до 300 тысяч рублей за расходы на свадьбу хорошая. Такое заявление в беседе с 360.ru сделала член Общественной палаты России, председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, ведущая телеканала «Спас» Наталья Москвитина.

«Инициатива хорошая, давно обсуждаемая среди общественников и федеральных органов исполнительной власти. Молодежь, конечно, нужно поддерживать», — подчеркнула она.

По словам Москвитиной, сейчас в России огромное число разводов. В некоторых регионах браки расторгают чаще, чем регистрируют.

«В общем, настоящая катастрофа, связанная, конечно, с потерей целеполагания в создании семьи. Молодые люди видят, что это нагрузка, в том числе на их бюджет. <… > Поэтому любая поддержка семьи как института сейчас очень актуальна», — добавила она.

По словам ведущей, если посмотреть опросы, молодые пары переносят регистрацию брака, чтобы накопить денег. Организовать свадьбу и пригласить гостей — большая нагрузка на семейный бюджет. Налоговый вычет позволит снизить бытовые траты.

«Это мне кажется правильным, актуальным и важным. Целеполагание государства действительно направлено на сохранение семьи, поддержку зарегистрированных отношений. Именно в семье рождаются дети. Поэтому эта инициатива не может пройти бесследно. Я думаю, что количество браков за первый год если не вырастет, то хотя бы стабилизируется, и рост разводов уменьшится», — сказала Москвитина.

Однако семейный системный психотерапевт и сексолог Лариса Никитина уверена, что если пара искренне хочет создать семью, то ничто не сможет им помешать, независимо от их материального положения. Но она предположила, что эта инициатива может побудить пары, живущие в так называемых «гражданских браках», официально зарегистрировать свои отношения.