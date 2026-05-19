Наставник по бизнесу Давидян сообщила, что повышение зарплаты не всегда снижает стресс

Наставник по бизнесу Лиана Давидян в интервью радиостанции Sputnik рассказала, что денежное вознаграждение не является основным фактором, влияющим на уровень стресса.

По словам эксперта, при нехватке денег человек испытывает серьезные затруднения и недовольство. Однако стресс — это более широкое понятие, чем просто недостаток средств. Есть люди, которые чувствуют себя благополучно даже при нестабильном финансовом положении.

Как пояснила специалист, эффект от повышения зарплаты, если оно было оптимальным и не вызвало дополнительного стресса, сохраняется максимум три месяца. Затем возникают другие факторы, которые могут вызвать эмоциональное напряжение.