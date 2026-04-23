Наставник по бизнесу Давидян отметила важность скорости подбора сотрудников для небольших предприятий

Наставник по бизнесу Лиана Давидян в интервью радиостанции Sputnik рассказала о важности скорости подбора сотрудников для малого и микробизнеса и связанных с этим рисках.

По словам эксперта, в малом бизнесе нет запаса прочности, как в крупных компаниях, где выпадение одного работника не так заметно. Быстрый найм для таких предприятий — залог их существования.

«Представьте себе, кофейня, в которой просто не вышел на смену бариста, его напарник не может работать 24/7», — отметила Давидян.

Специалист подчеркнула, что у малого бизнеса недостаточно времени и инструментов для проверки кандидатов. Из-за этого возникает риск найма неподходящих сотрудников, которые могут не выполнять свои обязанности или даже вредить системе.