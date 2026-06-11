Смерть народной артистки СССР Людмилы Чурсиной стала значимой утратой для театрального и кинематографического мира, заявил актер и главный режиссер Центрального академического театра Российской армии Александр Лазарев. Артиста процитировало ОТР.

Лазарев уточнил, что болезнь Чурсиной началась уже давно, и в Петербурге она провела последние годы. Он подчеркнул, что ее уход — это большая потеря для искусства.

«Чурсина — это наша звезда, наш ориентир творческий и великая актриса, прекрасная», — приводит слова Лазарева RT.

Его коллега Сергей Паршин отметил дар Чурсиной радовать зрителя и назвал ее всеобщей любимицей. В беседе с «Известиями» он обозначил, что каждая работа артистки останется в памяти людей.