«Наш символ». Радионова предложила новый инструмент дипломатии для России

Радионова: белый медведь может стать инструментом дипломатии для России

Фото: РИА «Новости»

Белый медведь может стать таким же инструментом дипломатии для России, как панда для Китая. Такое мнение высказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью РИА «Новости».

«Белый медведь — самый умный, самый редкий, самый красивый хищник, самый крупный на суше. И наш символ. Многие страны ассоциируют Россию с мишкой, многие даже с белым», — рассказала она.

Глава Росприроднадзора добавила, что предложила президенту России Владимиру Путину организовать работу «медвежьих патрулей», которые бы обучали живущих в арктической зоне людей правильному поведению при встрече с краснокнижным хищником. По ее словам, за четыре года зафиксировали 25 случаев, когда эти животные выходили к человеку.

«Две ситуации недавно были у нас, оба раза людям удалось просто отпугнуть медведя. Вовремя приняв меры, можно вернуть зверя в естественную среду обитания», — поделилась Радионова.

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