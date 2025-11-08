Народный художник России Павел Никонов скончался в возрасте 95 лет

Советский и российский художник, член Президиума РАХ академик Павел Никонов умер в субботу на 96-м году жизни. Об этом РИА «Новости» сообщили в Российской академии художеств.

Официальный некролог и информацию о прощании позже опубликуют на сайте РАХ, добавили в пресс-службе.

Никонов родился в Москве в 1930 году. С 1949 по 1956 год учился в Московском государственном институте имени Сурикова, где защитил отмеченную золотой медалью на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов дипломную работу «Октябрь».

Выставки Никонова успешно проходили как в разных регионах и городах России, так и за рубежом. Произведения автора находятся в собраниях крупнейших отечественных музеев, среди которых Русский музей, Третьяковская галерея, Ростовский областной музей изобразительных искусств, Курская государственная картинная галерея имени А. А. Дейнеки и другие музеи и частные собрания России.