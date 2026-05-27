Народный фронт привез в Дагестан свыше 60 тонн семенного картофеля, чтобы восстановить хозяйства после наводнения

Представители Народного фронта доставили в Дагестан, пострадавший от паводка, более 60 тонн семенного картофеля. Помощь собрали жители Брянской и Астраханской областей. Это стало важным шагом к восстановлению сельского хозяйства в регионе, говорится в сообщении ОНФ.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан обратилось за поддержкой к Народному фронту после того, как стихийное бедствие оставило многих жителей без посевного материала. Доставленный картофель планируется распределить между подтопленными районами, чтобы семьи могли восстановить свои хозяйства уже в этом сезоне.

Брянская область передала 40 тонн семенного картофеля, а активисты молодежного крыла Народного фронта из Астраханской области направили еще около 20 тонн.

«Хочу поблагодарить за реальную помощь. Народный фронт организовал всю работу: ребята молодые приехали выгружать картофель. Спасибо им большое за совместную работу. Три района сегодня забирают посадочный материал. Ожидаем больших урожаев», — сказал врио министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан Шамиль Рамазанов.

Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарип Шарипов добавил, что поддержка из регионов стала не только практической помощью, но и символом единства страны.

«Горный Дагестан — это место, где люди работают на земле, где есть традиции и навыки ведения хозяйства. Высококачественный сортовой картофель даст возможность получить хорошую продукцию и размножить такие семена», — подчеркнул Шарипов.

В ближайшие дни ожидаются еще две партии гуманитарной помощи, что говорит о готовности россиян поддерживать друг друга в трудные времена.